Землю на три дня накроют мощные магнитные бури
Метеозависимым гражданам стоит запастись терпением.
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
216Фото: 123RF/mkarco
Уже 21 апреля нашу планету накроет волна сильных магнитных бурь. Причина - огромная корональная дыра на Солнце, производящая быстрый солнечный ветер. Отметим, что дыра существенно увеличилась за последние двое суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики
21 апреля вечером вероятность мощной магнитной бури возрастёт до 80%. А 22 апреля прогноз ещё более "впечатляющий" - до 85%. На 23 и 24 апреля метеозависимым гражданам стоит запастись терпением: ожидаются бури уровня G2 - это серьёзно.
К слову, с 25 по 29 апреля геомагнитный фон стабилизируется.
Ранее мы сообщали, что магнитная буря накрыла Землю.
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