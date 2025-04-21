Уже 21 апреля нашу планету накроет волна сильных магнитных бурь. Причина - огромная корональная дыра на Солнце, производящая быстрый солнечный ветер. Отметим, что дыра существенно увеличилась за последние двое суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики

21 апреля вечером вероятность мощной магнитной бури возрастёт до 80%. А 22 апреля прогноз ещё более "впечатляющий" - до 85%. На 23 и 24 апреля метеозависимым гражданам стоит запастись терпением: ожидаются бури уровня G2 - это серьёзно.

К слову, с 25 по 29 апреля геомагнитный фон стабилизируется.

Ранее мы сообщали, что магнитная буря накрыла Землю.