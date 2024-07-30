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Землю изъяли у предпринимателя в Алматы

Сегодня, 18:24
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: pxhere.com

В Алматы из-за неиспользования изъят земельный участок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В ходе проверки ТОО, проведённой департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, выявлен факт длительного неиспользования земельного участка. Территория площадью 2,14 гектара предоставлена ТОО под жилищное строительство.

"Компании выдали предписание по устранению нарушений в годичный срок. Ввиду неисполнения требования департаментом подан иск в суд о принудительном изъятии земельного участка. Решением суда Алматы исковое заявление удовлетворено", - сообщили в ведомстве.

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