Земляне 28 августа увидят парад из шести планет и Луны

На утреннем небе 28 августа по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут находиться в секторе около 160 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на московский планетарий.

В течение всего августа Марс и планеты-гиганты: Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полуночи и вплоть до рассвета. В конце месяца после 4 часов утра начинает появляться Меркурий. 28 августа к ним присоединится убывающий серп Луны, он будет недалеко от Марса.

"Таким образом, утром в конце августа 2024 года, сложатся такие условия, когда все планеты, кроме Венеры, расположатся на небосводе Земли по одну сторону от Солнца и будут видны одновременно", - сообщили в планетарии.

Астрономы уточняют, что понятие "парад планет" не является научным и используется в астрономии только для её популяризации.