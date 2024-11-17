Земляне 18 ноября смогут увидеть метеорный поток Леониды
Сегодня, 05:11
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Сегодня, 05:11Сегодня, 05:11
135Фото: Geermy/Shutterstock/Fotodom
Весь ноябрь, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Московский планетарий.
В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика: ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях Земли.
"Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 километр в секунду. Чтобы успешно наблюдать "падающие звезды", крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки", - сообщает планетарий.
Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.
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