Земляне 18 ноября смогут увидеть метеорный поток Леониды

Весь ноябрь, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Московский планетарий.

В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика: ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях Земли.

"Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 километр в секунду. Чтобы успешно наблюдать "падающие звезды", крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки", - сообщает планетарий.

Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.