Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, на 4 и 5 марта приходится пик геомагнитной активности, передаёт BaigeNews.kz.

Прогнозы специалистов говорят, что возмущение магнитосферы начнется вечером 4 марта, а ночью на 5 марта оно достигнет уровня G1 — самого слабого по шкале магнитных бурь. Ожидается, что к вечеру 5 марта магнитное поле Земли снова станет спокойным.

Кроме того, прогнозируется продолжение геомагнитных возмущений в следующие даты: с 10 по 12 марта, 14-15 марта и 27-28 марта. Однако подробности о причинах магнитных бурь на данный момент не раскрываются.

Магнитные бури классифицируются по пяти уровням, где G1 — это наименее интенсивная активность. Несмотря на слабый уровень, магнитные бури могут оказывать влияние на работу спутников, навигационные системы и электронику.