Сенатор Андрей Лукин озвучил проблемы в сфере ритуальных услуг, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, особое внимание необходимо уделить нелегальным похоронным бюро и содержанию кладбищ.

"Этот бизнес стал теневой и неконтролируемой сферой экономики. Кроме того, передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс. Приватизация кладбищ ставит под угрозу такие объекты, как аллеи выдающихся деятелей республики Казахстан, зеленый парк нового городского кладбища. Коммерциализация этих территорий приведет к появлению VIP-захоронений и незаконным эксгумациям. Просим исключить госпредприятия, обслуживающие кладбище и оказывающие ритуальные услуги, из комплексного плана приватизации и продажи", - сказал Андрей Лукин.

Он предложил закрепить на законодательном уровне статус кладбищ как объектов исключительно государственной собственности.

"Нужно установить предельные цены на основные услуги по погребению. Ввести строгую ответственность за незаконную продажу мест на кладбище и создать государственную цифровую систему учета захоронений, разработать проект закона о погребении и похоронном деле. Согласно Конституции, земля принадлежит народу. Государство бесплатно выделяет участки для захоронений: не менее 6 квадратных метров на каждого умершего. Однако передача рынка ритуальных услуг в конкурентную среду создает риски монополизации и криминализации. А это может привести и к мошенничеству, перепродаже мест, незаконным эксгумациям, а также проблемам с учетом мест охранений", - пояснил Лукин.

Сегодня в ведении города Астаны находится 28 кладбищ и один пантеон.

"Госпредприятие ведет централизованный учет захоронений, обеспечивая доступ граждан и госорганов к информации. А в случае же передачи этих функций частным компаниям и продажи госорганизации, возможна потеря данных, что затруднит поиск захоронений, а также отказ от ведения базы данных и многое-многое другое. При этом стоимость погребения в Астане остается одной из самых низких в стране. Однако после приватизации частные компании неизбежно начнут повышать цены, и это понятно всем", - отмечает депутат.

Сенатор также напомнил, что во время пандемии COVID-19 частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 млн тенге, в то время как государственные структуры обеспечивали доступные расценки.