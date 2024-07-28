Земли военного полигона "Капустин Яр" временно отдадут под сенокос в ЗКО
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Аким Бокейординского района ЗКО Нурлыбек Даумов на брифинге доложил, что в их районе есть проблемы в области сельского хозяйства. По его словам, одна из них сайга, другая — низкий уровень сенокоса в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
"Чтобы помочь местным жителям и крестъянским хозяйствам земли полигона "Капустин Яр" отдадут на временное пользование во время сенокоса. Согласно медународного договора, земли полигона разрешается использовать для сенокоса и пастищ скота. Также сейчас составляют списки пострадавших от засухи и нашествия сайги, чтобы получить субсидирование от правительства", — пояснил он.
По словам главы района, на зиму необходимо собрать 188 тысяч тонн кормов. Заготовкой сена занимается 193 крестьянских хозяйства. По району выполнено 21% плана.
"Не секрет, что с каждым годом наблюдается все меньше осадков, засуха, деградация пастбищ, что мешает заготовке кормов. В этом году одно крестьянское хозяйство засеяло суданку и люцерну на площади 660 гектаров и сейчас уже собирают урожай", — отметил Нурлыбек Даумов.
К слову, с начала этого года крестьянским хозяйствам этого района выплатили субсидии на сумму 287 миллионов тенге.
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