Земли вдоль Каспийского моря незаконно продали предпринимателям

Прокуратура Мангистауской области выявила факт незаконного предоставления земельного участка площадью 3,4 тыс. га вдоль побережья Каспийского моря частному лицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

"Этот участок, известный как Коса Кендерли, является одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра.

В 2007 г. участок был продан АО "Мангистаумунайгаз" для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге и в последующем перепродан ТОО "Гелиос" за 3,3 млрд тенге", - говорится в сообщении.