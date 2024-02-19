Земли вдоль Каспийского моря незаконно продали предпринимателям
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Прокуратура Мангистауской области выявила факт незаконного предоставления земельного участка площадью 3,4 тыс. га вдоль побережья Каспийского моря частному лицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
"Этот участок, известный как Коса Кендерли, является одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра.
В 2007 г. участок был продан АО "Мангистаумунайгаз" для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге и в последующем перепродан ТОО "Гелиос" за 3,3 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Кадастровая стоимость земельного участка на сегодняшний день превышает 30 млрд тенге.
Анализом установлено, что данная земля со стороны МИО предоставлена незаконно, в нарушении требований Земельного Кодекса РК.
На основании акта надзора прокуратуры области, уполномоченным органом внесен иск в суд о признании договоров купли-продажи недействительными. Решением экономического суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.
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