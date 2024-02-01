  • 1 Февраля, 17:41
  • BAIGENEWS

Земли вдоль Каспия стоимостью 1,1 млрд тенге вернули государству

Сегодня, 17:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
87
Фото: Baigenews.kz

В Мангистау государству возвращены земли вдоль побережья Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

"В текущем году мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге, которые не осваивались с 2007 года", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе анализа выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах г. Актау, находящихся в собственности государства.

Также выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.

"Установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались", - добавили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх