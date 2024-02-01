Земли вдоль Каспия стоимостью 1,1 млрд тенге вернули государству

В Мангистау государству возвращены земли вдоль побережья Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

"В текущем году мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге, которые не осваивались с 2007 года", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе анализа выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах г. Актау, находящихся в собственности государства.

Также выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.