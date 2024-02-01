Земли вдоль Каспия стоимостью 1,1 млрд тенге вернули государству
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистау государству возвращены земли вдоль побережья Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
"В текущем году мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге, которые не осваивались с 2007 года", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в ходе анализа выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах г. Актау, находящихся в собственности государства.
Также выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.
"Установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались", - добавили в ведомстве.
Самое читаемое
- Аэропорты отменят правило 100 мл жидкости в ручной клади
- Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД
- Приняли удар на себя: бабушка с дедушкой спасли внука при взрыве газа в Карагандинской области
- Обвинившую таксиста в домогательствах девушку крупно оштрафовали в Костанайской области
- Допинг Зульфии Чиншанло: кто понесёт ответственность и должна ли спортсменка вернуть призовые