На основании представления природоохранной прокуратуры области Жетісу, департаментом по управлению земельными ресурсами области был подан иск в отношении землепользователя, осуществлявшего добычу общераспространенных полезных ископаемых вблизи мест захоронений сибирской язвы в Сарканском районе, передаёт BaigeNews.kz.

В иске были заявлены требования о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 14,6 га, проведении землепользователем рекультивации нарушенных земель в соответствии с проектом и аннулировании регистрации права временного возмездного долгосрочного землепользования.

Специализированный межрайонный экономический суд области Жетісу удовлетворил исковые требования в полном объеме. Постановлением суда земли были возвращены в государственный земельный фонд.

Государственные органы продолжают работу по рациональному использованию земельных ресурсов и охране природы.