Земли на 300 млн тенге вернули в госсобственность в СКО

Прокурорами Северо-Казахстанской области возвращены активы в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Субъектами предпринимательства в Северо-Казахстанской области в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовались по целевому назначению 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,2 тыс га.

"Всего принятыми мерами надзора государству возвращены активы на общую сумму свыше 300 млн тенге. Мерами надзорного органа вышеназванные земельные участки возвращены в собственность государства и сегодня вовлекаются в легальный экономический оборот", - говорится в сообщении.

В другом случае, по иску прокурора Кызылжарского района государству возвращен незаконно предоставленный земельный участок площадью 47 га в престижном районе пригорода.