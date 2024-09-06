Земли на 15 млн тенге вернули государству в Жамбылской области

Прокуратурой Сарысуского района Жамбылской области в ходе анализа выявлено 5 сельскохозяйственных земельных участков общей площадью 2710 га, которые не использовались по назначению, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Общая кадастровая стоимость участков превысила 15 млн тенге.

"Установлено, что участки в 2022 году выданы местным исполнительным органом товариществу, которое не осуществляло свою деятельность в районе. По акту прокурорского надзора земля возвращена в государственный земельный фонд и предоставлена жителям сельских округов для выпаса скота, тем самым снижена острота вопроса нехватки пастбищ", - говорится в сообщении.

Отметим, органы прокуратуры продолжат надзор за использованием земли в соответствии с требованиями действующего законодательства.