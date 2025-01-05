Прокуратура города Кызылорда выявила факты нарушения прав собственности в отношении 34 граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кызылорды.

"Уведомление о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд как юридическое притязание подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" (п.5 ст. 64 Закона РК "О государственном имуществе"). Однако уполномоченные органы наложили ограничения (запрет на владение, пользование и распоряжение имуществом) на недвижимость, что незаконно ограничило право граждан распоряжаться своим имуществом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам рассмотрения акта надзора были сняты необоснованные ограничения с имущества кызылординцев. Виновных привлекли к ответственности.

Напомним, ранее незаконно проданные 882 гектара земли вернули в госсобственность в Алматы.