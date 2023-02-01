Земли Болата Назарбаева вернули государству

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Члены партии Amanat держат на контроле процесс конфискации у латифундистов незаконно приобретённых земель. Об этом заявил председатель республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при партии Ерлан Саиров, передаёт BaigeNews.kz.

"Он подчеркнул, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 гектара, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев", - сообщается в пресс-релизе партии Amanat.

Саиров заявил, что главной миссией партии является "возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки".

"Мы будем системно вести эту работу. "Знатность" фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернёте", – заявил Ерлан Саиров.