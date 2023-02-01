Лента новостей
- Наехал на авто на полицейских: в Актобе осудили участника январских событий 01.02.2023 108
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 163
- Новый собственник ТЭЦ Риддера опроверг заявление Куантырова о повышении тарифа 01.02.2023 188
- Токаев отметил заслуги 73-летнего спортсмена из Карагандинской области 01.02.2023 254
- Погоня за водителем попала на видео в Кызылординской области 01.02.2023 253
- Планы по добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго 01.02.2023 396
- "Задирал юбку, гладил по колену" - жертвы харассмента в Казахстане рассказали свои истории 01.02.2023 549
- Скаутинг для детей, льготные авиабилеты и система учёта туристов. Как развивается туризм в Казахстане 01.02.2023 257
- Сколько автомобилей легализовали в Казахстане 01.02.2023 350
- Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 01.02.2023 436
- Главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России встретятся в Алматы 01.02.2023 421
- Филиал университета Heriot-Watt откроют в Актобе 01.02.2023 757
- Контакты руководителей территориальных департаментов опубликовал Антикор 01.02.2023 403
- В Казахстане презентовали первую школу, построенную на изъятые у коррупционеров деньги 01.02.2023 393
- Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира 01.02.2023 420
- Новую партию намерены создать в Казахстане 01.02.2023 591
- Фильм про Каныша Сатпаева выходит в прокат 01.02.2023 551
- Резкого увеличения тарифов на электроэнергию в проблемных городах не будет - Скляр 01.02.2023 381
- Акчулаков прокомментировал инцидент с целующимися мужчинами в лифте Астаны 01.02.2023 1569
- Машина провалилась под лёд на Капшагае 01.02.2023 459
- В Актау мужчине, на которого сбросили диван на голову, заменили позвоночник 01.02.2023 555
- НПК подала в Центризбирком партийный список кандидатов в мажилис РК 01.02.2023 377
- Тело пропавшей несколько месяцев назад женщины нашли в ВКО 01.02.2023 628
- В Казахстане введут цифровую платформу для контроля техсостояния ТЭЦ 01.02.2023 469
- В Аксу бизнесвумен три года не могла добиться от акимата благоустройства территории 01.02.2023 629
- Оружие и мясо косули нашли полицейские на трассе в ЗКО 01.02.2023 299
- Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо в Португалии 01.02.2023 353
- Два схрона с оружием обнаружили полицейские в Жамбылской области 01.02.2023 398
- Партии "Ауыл" и Respublica определились с датой проведения предвыборных съездов 01.02.2023 414
- Над развитием "животного права" работают студенты и преподаватели из Астаны 01.02.2023 907
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 417
- Кузница стартапов. Что происходит в стенах технопарка Astana Hub 01.02.2023 515
- Свыше 1,7 тысячи новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года 01.02.2023 418
- КНБ выявил канал поставок наркотиков в крупные города Казахстана 01.02.2023 419
- Павлодарский суд частично удовлетворил жалобу Нурлана Масимова 01.02.2023 687
- Систему распознавания речи для тюркских языков создали в Казахстане 01.02.2023 696
- В области Жетысу необоснованно начисляли налоги за рекламу — Антикор 01.02.2023 463
- Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по снижению инфляции 01.02.2023 473
- Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней 01.02.2023 569
- На 80 миллионов тенге оштрафовали аэропорт Караганды за завышенные цены на авиакеросин 01.02.2023 483
- В Семее предпринимателям незаконно отказывали в подключении к отоплению 01.02.2023 516
- Бывший глава Минэкологии Сериккали Брекешев получил должность в "КазМунайГазе" 01.02.2023 501
- Акимат в СКО создавал искусственно адмбарьер для бизнеса 01.02.2023 2631
- Аналитики назвали надуманной проблему закредитованности в Казахстане 01.02.2023 554
- Как будет работать льготное автокредитование в Казахстане 01.02.2023 1623
- В Казахстане стартовал приём заявок на субсидирование АПК 01.02.2023 713
- Аким Семея работает днём и ночью - Уранхаев о подчинённых и своём возвращении "домой" 01.02.2023 993
- Жанибек Алимханулы ответил на вызов чемпиона мира 01.02.2023 505
- В Актобе необоснованно затягивали продление сроков аренды земель под бизнес 01.02.2023 535
- Тенге укрепился к доллару с начала года, ослабив позиции к рублю и евро 01.02.2023 491
- Коррупция в детском доме: шесть миллионов тенге пытались похитить в Павлодарской области 01.02.2023 636
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1086
- Почти 10 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK 01.02.2023 488
- В Астане спасли женщину, которая едва не утонула, вытаскивая из воды собаку 01.02.2023 526
- "Дорогу бизнесу": Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей 01.02.2023 485
- Флешмоб провели таксисты в Астане 01.02.2023 570
- До 69 увеличилось число заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 01.02.2023 556
- 10 лет за видео с танцами. Иранскую пару осудили за ролик, снятый у "ворот Тегерана" 01.02.2023 855
- Сокращение зарплаты на 50% удивило работников таразского вуза 01.02.2023 635
- Балкон рухнул в жилом доме в центре Шымкента 01.02.2023 827
- Алматинец, представляясь сотрудником правоохранительных органов, обещал "карьерный рост" 01.02.2023 628
- 10-летний ребенок сбежал от побоев приемных родителей в СКО 01.02.2023 762
- Купил, чтобы жениться: Отец 15-летней девочки озвучил новые подробности 01.02.2023 109872
- 22-летний непобежденный нокаутер попал в топ-10 лучших боксеров Казахстана 01.02.2023 670
- В гороно Шымкента рассказали, куда потратили 200 млрд бюджетных денег 01.02.2023 626
- Древний кувшин нашли школьники в Жамбылской области 01.02.2023 626
- "Ремонт" Алматы после Кантара, БРТ и резкий тон - чем запомнился Досаев за год 01.02.2023 2230
- Жительница Уральска родила в подгузник в коридоре роддома 31.01.2023 1870
- Мужчина угрожал взорвать многоэтажку в Кокшетау 31.01.2023 630
- Портал Kundelik подвергся DDoS-атакам 31.01.2023 698
- Сельчане вынуждены вырезать скот в Карагандинской области 31.01.2023 883
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 53562
- Игорь Николаев обратился к поклонникам 31.01.2023 817
- Казахстан завоевал "серебро" этапа Кубка мира по пулевой стрельбе 31.01.2023 639
- Алматинцев просят быть аккуратнее в горах из-за опасности схода лавин 31.01.2023 648
- Военные спасли из пожара семью в Уштобе 31.01.2023 635
- Ректор ЕНУ высказался о роспуске парламента, выборах и воспитании современной молодёжи 31.01.2023 939
- Общественники требуют провести эффективное расследование пыток во время январских событий 31.01.2023 709
- Певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве - СМИ 31.01.2023 8849
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 638
Земли Болата Назарбаева вернули государству
Члены партии Amanat держат на контроле процесс конфискации у латифундистов незаконно приобретённых земель. Об этом заявил председатель республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при партии Ерлан Саиров, передаёт BaigeNews.kz.
"Он подчеркнул, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 гектара, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев", - сообщается в пресс-релизе партии Amanat.
Саиров заявил, что главной миссией партии является "возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки".
"Мы будем системно вести эту работу. "Знатность" фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернёте", – заявил Ерлан Саиров.
-
Trend news
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 134
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1079
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 53435
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 16788
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21293
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1516
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4342
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6413
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1469
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 1881
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1614
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 246130
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1337
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1453
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2713
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2328
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1717
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1721
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3276
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2728
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3392
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1844
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1803
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2407
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1936
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2519
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1959
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2166
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3892
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2311
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2257
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13346
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2030
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2523
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5976
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2496
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2863
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3383
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9636
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2768
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16300
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3634
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2939
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 131200
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2792
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 39972
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6445
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6118
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6111
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 15892
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6668
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 19937
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9874
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3011
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3644
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3015
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3448
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26273
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8674
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2822
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5738
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3148
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3621
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10411
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9991
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 8943
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5117
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5311
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5427
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7329
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3602
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4223
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4847
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55503
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4737
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6738
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4195
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 5012
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5372
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5682
-
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 409
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 635
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 528
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 698
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 663
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 779
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 602
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 608
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 614
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 938
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 609
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 645
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 651
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 693
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 728
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 653
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 919
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1064
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 998
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1504
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1420
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2093
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1534
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1483
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2056
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1612
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2162
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1828
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2037
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2152
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2168
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2099
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2067
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1934
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2125
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2214
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2189
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2186
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2411
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2299
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2609
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2686
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2544
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2542
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2696
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2647
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2868
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2726
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2649
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2742
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2895
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5232
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3447
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3999
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4968
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4644
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4616
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4532
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4081
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5553
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5595
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7251
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7343
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7293
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5707
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5594
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5859
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6245
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5726
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5325
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6723
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6499
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 7000
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6898
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6770
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 7117
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7733
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 8109
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 8608
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7706