Земли аффилированного с Болатом Назарбаевым рынка вернули государству

Земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, возвращены государству по инициативе прокуратуры Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2004 году актами акимата Кордайского района и акима Кордайского сельского округа ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 гектара для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2". При предоставлении участка нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 гектара, относящихся к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащим особой охране, передана под обслуживание рынка. Прокуратурой района подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи", - пояснили в надзорном органе.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда признаны недействительными и отменены договоры купли-продажи участков за №81 и №82 от 24.07.2007 года между ТОО "Карасай БН-Тараз" и отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договоры ТОО "Кордай Инвест" о безвозмездной передаче земельных участков.

Постановление суда вступило в законную силу, госакты на земельные участки отменены.