В Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова в связи с произошедшими землетрясениями для содействия местным исполнительным органам Жамбылской области в вопросах анализа ситуации, принятия оперативных мер, выявления и оценки ущерба направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям.

В состав группы также вошли председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства, руководство филиала АО “КазНИИСА”, представители Аппарата Правительства.

Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях. Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбора данных на предмет наличия разрушений.

Ранее мы сообщали, что 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты. Днем 28 марта повторные толчки почувствовали жители Жамбылской области.