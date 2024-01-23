Землетрясения в Астане не было — спасатели

Землетрясения в Астане не было. Имели место последствия землетрясения, которое ощутили в Алматы. Такое заявление сделали в ДЧС столицы, передаёт BaigeNews.kz.

23 января примерно в 00. 19 часов в управление кризисных ситуаций ДЧС Астаны поступило более 30 звонков от жителей столицы по вопросам землетрясения.

"Оперативно по адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения, которые по прибытию на место провели визуальные осмотры зданий и сооружений и факты землетрясения не подтвердили. Пострадавших не зарегистрировано. Землетрясения в Астане не было, это были последствия землетрясения, которое произошло в Алматы", — сообщили в ДЧС Астаны.

В настоящее время развернут оперативный штаб, организована горячая линия по телефонам 24-51-47 и 24-51-71.