Наводнения, землетрясения, ураганы и другие природные катаклизмы могут привести к значительным убыткам. Добровольное страхование имущества позволяет минимизировать эти риски и обеспечить финансовую защиту в случае повреждения или утраты недвижимости. Об этом заявляют специалисты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz.

Как работает страхование?

Добровольное страхование имущества осуществляется по договору между владельцем недвижимости и страховой компанией. Виды покрываемых рисков и условия выплат зависят от соглашения сторон. Наиболее распространенные риски, которые можно застраховать:

землетрясения;

наводнения;

ураганы и штормы;

град, снегопады;

лавины, оползни;

лесные пожары.

Стоимость страхования определяется на основе рыночной или восстановительной стоимости объекта недвижимости, а также с учетом региональных особенностей и степени риска. Обычно договор заключается на один год с возможностью продления, а в некоторых случаях предусмотрена франшиза, то есть часть ущерба, которую обязан покрыть сам собственник.

Как получить страховую выплату?

В случае наступления страхового случая необходимо:

уведомить страховую компанию о происшествии;

предоставить документы (договор страхования, подтверждение ущерба и др.);

дождаться оценки повреждений страховой компанией;

получить выплату в соответствии с договором.

Опыт 2024 года: итоги выплат пострадавшим от паводков

В начале 2024 года сильные паводки затронули 10 областей Казахстана. По данным страховых компаний, поступило 166 заявлений, из них 117 – от физических лиц, 49 – от юридических лиц.

Общая сумма страховых выплат составила 709,6 млн тенге, еще 133 млн тенге находятся в процессе оформления. Большинство заявлений поступило из:

Актюбинской области – 27%;

Атырауской области – 29%;

Северо-Казахстанской области – 19%

Почему важно страховать имущество?

Опыт показывает, что интерес к страхованию возрастает во время катастроф, но затем снижается. Однако защита имущества должна быть долгосрочной, а не реактивной. Заключив договор страхования заранее, можно избежать крупных финансовых потерь в случае ЧП.

Для оформления полиса достаточно обратиться в страховую компанию, выбрать подходящий тариф и заключить договор. Сегодня многие компании предлагают возможность оформления онлайн.