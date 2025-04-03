  • 3 Апреля, 16:54
  • BAIGENEWS

Землетрясения, паводки и оползни: Казахстанцам советуют страховать имущество и жилье

Стихийные бедствия – серьезный риск для имущества.

Сегодня, 15:36
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: pixabay.com

Наводнения, землетрясения, ураганы и другие природные катаклизмы могут привести к значительным убыткам. Добровольное страхование имущества позволяет минимизировать эти риски и обеспечить финансовую защиту в случае повреждения или утраты недвижимости. Об этом заявляют специалисты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz.

Как работает страхование?

Добровольное страхование имущества осуществляется по договору между владельцем недвижимости и страховой компанией. Виды покрываемых рисков и условия выплат зависят от соглашения сторон. Наиболее распространенные риски, которые можно застраховать:

  • землетрясения;
  • наводнения;
  • ураганы и штормы;
  • град, снегопады;
  • лавины, оползни;
  • лесные пожары.

Стоимость страхования определяется на основе рыночной или восстановительной стоимости объекта недвижимости, а также с учетом региональных особенностей и степени риска. Обычно договор заключается на один год с возможностью продления, а в некоторых случаях предусмотрена франшиза, то есть часть ущерба, которую обязан покрыть сам собственник.

Как получить страховую выплату?

В случае наступления страхового случая необходимо:

  • уведомить страховую компанию о происшествии;
  • предоставить документы (договор страхования, подтверждение ущерба и др.);
  • дождаться оценки повреждений страховой компанией;
  • получить выплату в соответствии с договором.

Опыт 2024 года: итоги выплат пострадавшим от паводков

В начале 2024 года сильные паводки затронули 10 областей Казахстана. По данным страховых компаний, поступило 166 заявлений, из них 117 – от физических лиц, 49 – от юридических лиц.

Общая сумма страховых выплат составила 709,6 млн тенге, еще 133 млн тенге находятся в процессе оформления. Большинство заявлений поступило из:

  • Актюбинской области – 27%;
  • Атырауской области – 29%;
  • Северо-Казахстанской области – 19%

Почему важно страховать имущество?

Опыт показывает, что интерес к страхованию возрастает во время катастроф, но затем снижается. Однако защита имущества должна быть долгосрочной, а не реактивной. Заключив договор страхования заранее, можно избежать крупных финансовых потерь в случае ЧП.

Для оформления полиса достаточно обратиться в страховую компанию, выбрать подходящий тариф и заключить договор. Сегодня многие компании предлагают возможность оформления онлайн.

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