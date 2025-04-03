Землетрясения, паводки и оползни: Казахстанцам советуют страховать имущество и жилье
Стихийные бедствия – серьезный риск для имущества.
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Наводнения, землетрясения, ураганы и другие природные катаклизмы могут привести к значительным убыткам. Добровольное страхование имущества позволяет минимизировать эти риски и обеспечить финансовую защиту в случае повреждения или утраты недвижимости. Об этом заявляют специалисты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz.
Как работает страхование?
Добровольное страхование имущества осуществляется по договору между владельцем недвижимости и страховой компанией. Виды покрываемых рисков и условия выплат зависят от соглашения сторон. Наиболее распространенные риски, которые можно застраховать:
- землетрясения;
- наводнения;
- ураганы и штормы;
- град, снегопады;
- лавины, оползни;
- лесные пожары.
Стоимость страхования определяется на основе рыночной или восстановительной стоимости объекта недвижимости, а также с учетом региональных особенностей и степени риска. Обычно договор заключается на один год с возможностью продления, а в некоторых случаях предусмотрена франшиза, то есть часть ущерба, которую обязан покрыть сам собственник.
Как получить страховую выплату?
В случае наступления страхового случая необходимо:
- уведомить страховую компанию о происшествии;
- предоставить документы (договор страхования, подтверждение ущерба и др.);
- дождаться оценки повреждений страховой компанией;
- получить выплату в соответствии с договором.
Опыт 2024 года: итоги выплат пострадавшим от паводков
В начале 2024 года сильные паводки затронули 10 областей Казахстана. По данным страховых компаний, поступило 166 заявлений, из них 117 – от физических лиц, 49 – от юридических лиц.
Общая сумма страховых выплат составила 709,6 млн тенге, еще 133 млн тенге находятся в процессе оформления. Большинство заявлений поступило из:
- Актюбинской области – 27%;
- Атырауской области – 29%;
- Северо-Казахстанской области – 19%
Почему важно страховать имущество?
Опыт показывает, что интерес к страхованию возрастает во время катастроф, но затем снижается. Однако защита имущества должна быть долгосрочной, а не реактивной. Заключив договор страхования заранее, можно избежать крупных финансовых потерь в случае ЧП.
Для оформления полиса достаточно обратиться в страховую компанию, выбрать подходящий тариф и заключить договор. Сегодня многие компании предлагают возможность оформления онлайн.
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