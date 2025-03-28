Землетрясение зарегистрировано в Казахстане с очагом в 323 км на юго-запад от Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Подземные толчки зафиксированы 28 марта в 03:42 по времени Астаны.

Сведения об ощутимости в Жамбылской области:

- село Мерке – 5 баллов;

- село Кулан – 4 балла;

- город Шу – 2 балла;

- село Толе Би – 2 балла;

- село Сарыкемер – 2 балла;

- город Тараз – 2 балла;

- село Кордай – 2 балла;

- село Аса – 2 балла;

- село Мойынкум 2 балла.

Информация о пострадавших не поступала. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. МЧС Казахстана продолжает мониторинг обстановки.

Специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползнеопасных и селеопасных участков. Дополнительно сотрудники патрульной полиции ДП провели визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений. В настоящее время все объекты функционируют в штатном режиме.

На базе командного центра МЧС Казахстана развёрнут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости.

В Жамбылской области расположены пять химически опасных объектов. Специалисты организовали взаимодействие для их обследования — угрозы нет.