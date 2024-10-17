Землетрясение зарегистрировано в Алматы
Сегодня, 06:50
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Сегодня, 06:50Сегодня, 06:50
345Фото: акимат Алматы
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали минувшей ночью землетрясение в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Подземные толчки зафиксированы в 03:23 по времени Астаны. Эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от Алматы. Сведения об ощутимости в Алматы – 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
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