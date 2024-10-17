Землетрясение зарегистрировано в Алматы

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали минувшей ночью землетрясение в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Подземные толчки зафиксированы в 03:23 по времени Астаны. Эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от Алматы. Сведения об ощутимости в Алматы – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.