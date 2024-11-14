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Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы

Сегодня, 09:43
АВТОР
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kuban24.tv Сегодня, 09:43
Сегодня, 09:43
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Фото: kuban24.tv

Сетью сейсмических станций ТОО “Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований” МЧС РК 13 ноября в 20:48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Координаты землетрясения: 36.945 с.ш. 71.067 в.д.

Очаг землетрясения располагался на территории Афганистана в 858 км на юго-запад от Алматы.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

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