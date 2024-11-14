Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы
Сегодня, 09:43
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Сегодня, 09:43Сегодня, 09:43
110Фото: kuban24.tv
Сетью сейсмических станций ТОО “Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований” МЧС РК 13 ноября в 20:48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Координаты землетрясения: 36.945 с.ш. 71.067 в.д.
Очаг землетрясения располагался на территории Афганистана в 858 км на юго-запад от Алматы.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
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