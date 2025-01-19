Землетрясение зарегистрировано в 364 км от Алматы
Казахстанца подземных толчков не ощутили.
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
120Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.
По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ", подземные толчки регистрировались 19 января в 11:30 по времени Астаны.
"Эпицентр землетрясения находился на координатах 41.202° северной широты и 80.387° восточной долготы, 364 км на юго-восток от Алматы", — говорится в сообщении.
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