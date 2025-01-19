Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ", подземные толчки регистрировались 19 января в 11:30 по времени Астаны.