  • 19 Января, 16:32
  • BAIGENEWS

Землетрясение зарегистрировано в 364 км от Алматы

Казахстанца подземных толчков не ощутили.

Сегодня, 14:55
АВТОР
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Global Look Press/Jan Woitas Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ", подземные толчки регистрировались 19 января в 11:30 по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения находился на координатах 41.202° северной широты и 80.387° восточной долготы, 364 км на юго-восток от Алматы", — говорится в сообщении.

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