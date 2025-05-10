Землетрясение зафиксировано недалеко от Алматы: толчки ощущались в нескольких населённых пунктах, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований, подземные толчки зарегистрированы вечером 10 мая в 20:35 по времени Астаны.

Подземные толчки были зафиксированы на границе Казахстана и Кыргызстана, в 35 километрах юго-западнее Алматы. Географические координаты эпицентра: 42.916° северной широты и 76.766° восточной долготы.

Расчётная интенсивность сейсмического события составила 2 балла в Алматы, Карасае (Каскелене) и селе Каргалы. Землетрясение относится к категории слабых и, по предварительным данным, не повлекло за собой разрушений и пострадавших.

В МЧС напомнили, что даже при слабых толчках важно знать, как правильно себя вести в таких ситуациях. Специалисты советуют сохранять спокойствие, не паниковать, избегать лифтов и лестниц во время сотрясений. Лучше держаться подальше от окон, мебели и люстр, выбрать безопасное место рядом с несущей стеной или укрытием. После прекращения толчков нужно аккуратно покинуть здание, отключить электричество, газ и воду. Также стоит взять заранее подготовленные вещи первой необходимости и на улице держаться подальше от зданий, деревьев и линий электропередач. Важно помнить о возможности повторных толчков и, при необходимости, помочь пожилым людям или тем, кто не может самостоятельно передвигаться.