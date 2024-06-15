Землетрясение зарегистрировали в Алматы

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром в 58 километрах на северо-запад от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки 15 июня в 18:24 по времени Астаны зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ".

Уточняется, что землетрясение жители Казахстана не ощутили. Между тем, спасатели напомнили казахстанцам правила поведения во время подземных толчков.

"Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значениеАлматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении. Нужно заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения; заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами. Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов", — рекомендуют спасатели.

Также в ДЧС Алматы рассказали о 10 элементарных правилах, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме.

"Сохраняйте спокойствие, не; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - “треугольники жизни” (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен; покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков; отключите воду, газ, электричество; возьмите “тревожный чемоданчик”, подготовленный заранее; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями", — говорится в сообщении.

После эвакуации рекомендуется проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.

Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.

Услышав сигнал “Внимание всем!” нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике" и действовать согласно полученной инструкции”

Для безопасности от вторичных факторов землетрясения, рекомендуется провести неструктурное сейсмоусиление помещений или комнат, то есть прикрепить габаритную мебель к стенам помещений.