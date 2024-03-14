Землетрясение зарегистрировали в 480 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 14 марта 2024г. в 13 час 36 мин 18 сек Алматинского времени (14 марта 2024г. в 08 час 36 мин 18 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Эпицентр землетрясения расположен в 486 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.4, магнитуда MPV 5.0, координаты эпицентра 42.14° с.ш. 82.65° в.д., глубина 5 км", - говорится в сообщении.

По информации сейсмологов, на территории Казахстана подземных толчков не ощущалось.