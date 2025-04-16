Землетрясение зафиксировано в 920 км от Алматы
Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ранним утром 16 апреля сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Афганистана — землетрясение произошло в 920 километрах на юго-запад от Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК.
Толчки были зафиксированы в 04:14 по времени Астаны. Географические координаты эпицентра - 36,600° северной широты и 70,460° восточной долготы.
Казахстан это сейсмическое событие не затронул:
"В населённых пунктах республики подземные толчки не ощущались", - заявили в ведомстве.
По предварительным данным, сообщений о разрушениях или пострадавших в зоне эпицентра пока не поступало.
Ранее мы сообщали, что 12 домов и 5 соцобъектов признаны аварийными после землетрясения в Жамбылской области.
Самое читаемое