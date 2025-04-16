  • 16 Апреля, 10:04
  • BAIGENEWS

Землетрясение зафиксировано в 920 км от Алматы

Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало

Сегодня, 09:31
АВТОР
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sb.by Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: sb.by

Ранним утром 16 апреля сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Афганистана — землетрясение произошло в 920 километрах на юго-запад от Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК.

Толчки были зафиксированы в 04:14 по времени Астаны. Географические координаты эпицентра - 36,600° северной широты и 70,460° восточной долготы.

Казахстан это сейсмическое событие не затронул:

"В населённых пунктах республики подземные толчки не ощущались", - заявили в ведомстве.

По предварительным данным, сообщений о разрушениях или пострадавших в зоне эпицентра пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что 12 домов и 5 соцобъектов признаны аварийными после землетрясения в Жамбылской области.

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