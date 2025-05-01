Землетрясение зафиксировано недалеко от границы Казахстана и Кыргызстана
Эпицентр подземных толчков находился на территории Казахстана.
Сегодня, 09:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
40Фото: Caravan.kz
Сейсмологи Кыргызстана зафиксировали землетрясение на территории Казахстана. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР), передаёт BaigeNews.kz.
По уточнённым данным, эпицентр подземных толчков находился на территории Казахстана — в 25 километрах северо-восточнее села Каркыра и в 95 километрах северо-восточнее города Каракол.
"В населённых пунктах Кыргызстана землетрясение не ощущалось. Интенсивность толчков на территории республики составила 0 баллов по шкале MSK-64. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в приграничных регионах Казахстана на данный момент не поступала", — говорится в сообщении.
Самое читаемое