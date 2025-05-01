Сейсмологи Кыргызстана зафиксировали землетрясение на территории Казахстана. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР), передаёт BaigeNews.kz.

По уточнённым данным, эпицентр подземных толчков находился на территории Казахстана — в 25 километрах северо-восточнее села Каркыра и в 95 километрах северо-восточнее города Каракол.