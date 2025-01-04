"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 4 января 2025 года в 12 часов 05 минут 55 секунд по времени города Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 420 километрах на северо-восток от города Алматы", - говорится в сообщении.