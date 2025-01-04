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Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана

Сегодня, 14:36
АВТОР
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iStock Сегодня, 14:36
Сегодня, 14:36
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Фото: iStock
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 4 января в 12:05 зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 4 января 2025 года в 12 часов 05 минут 55 секунд по времени города Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 420 километрах на северо-восток от города Алматы", - говорится в сообщении.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Эфиопии.

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