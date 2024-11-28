  • 28 Ноября, 04:02
  • BAIGENEWS

Землетрясение зафиксировали в Казахстане

В Алматы расчётная интенсивность составила 2 балла.

Сегодня, 02:35
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:35
Сегодня, 02:35
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Землетрясение зарегистрировано в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Толчки зарегистрированы сетью сейсмических станций ННЦСНИ 28 ноября в 01:31 по времени Астаны. Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 318 км на юго-восток от Алматы.

В Алматы расчётная интенсивность составила 2 балла.

25 ноября землетрясение ощутили жители юга Казахстана. Тогда расчётная интенсивность составила: Чунджа – 4 балла, города Текели и Жаркент – 3 балла, города Алматы, Саркант и Талдыкорган, сёла Кыргызсай, Карабулак, Жансугыров, Кокпек – 2 балла. 

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