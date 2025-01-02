Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение, на этот раз на территории страны, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки интенсивностью в два балла могли ощутить жители нескольких сёл Алматинской области, а также в городах Жаркент и Сарыозек.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 января в 17:13 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 192 км на севере-восток от Алматы. Расчетная интенсивность в баллах составила: в селах Чунджа, Кокпек и Шелек Алматинской области, а также в городах Жаркент и Сарыозек области Жетысу - 2 балла", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.