6 мая 2025 года в 13:08 по времени Астаны казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана.

Очаг землетрясения находился за пределами страны - на границе Таджикистана и Кыргызстана, в 544 километрах юго-западнее Алматы. По данным Национального центра данных, подземные толчки имели энергетический класс K=12. В Казахстане они не ощущались.

В соседнем Кыргызстане землетрясение оказалось заметным. Сейсмологи страны зафиксировали толчки в ряде населённых пунктов: в селе Бор-Дебе интенсивность составила около 4 баллов, в Кара-Киндик и Нуре - примерно 3,5 балла. Информации о разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало.