Землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана
Энергетический класс K=9.5.
Сегодня, 09:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
237Фото: ren.tv
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 11 декабря 2024 года 02:30 по времени Астаны (10 декабря в 21:30 по Гринвичу) на территории Кыргызстана произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
"Координаты эпицентра: 41.05 градуса северной широты, 76.30 градуса восточной долготы", - говорится в сообщении.
Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=9.5.
Напмним, ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 96 км от Алматы.
Самое читаемое
- Поездка с препятствиями: почему павлодарцы предпочитают такси автобусам и поездам
- Перевод времени и болезни сердца: кардиолог озвучил результаты масштабного исследования
- Семья с детьми погибла при странных обстоятельствах в Кокшетау
- 2024 год побьёт климатический антирекорд
- Пассажир погиб в метро в Алматы