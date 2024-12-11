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Землетрясение зафиксировали сейсмологи Казахстана

Энергетический класс K=9.5.

Сегодня, 09:15
АВТОР
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ren.tv Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Фото: ren.tv

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 11 декабря 2024 года 02:30 по времени Астаны (10 декабря в 21:30 по Гринвичу) на территории Кыргызстана произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Координаты эпицентра: 41.05 градуса северной широты, 76.30 градуса восточной долготы", - говорится в сообщении.

Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=9.5.

Напмним, ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 96 км от Алматы.

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