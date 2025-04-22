22 апреля в 06:30 по времени Астаны на границе Казахстана и Китая было зафиксировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС.

Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана, в 508 километрах на северо-восток от Алматы. Однако землетрясение не ощущалось на территории РК.

Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, магнитуда землетрясения составила 4,6, а энергетический класс — 10,6.

Толчки произошли на территории Китая.

Ранее мы сообщали, что 12 домов и 5 соцобъектов признаны аварийными после землетрясения в Жамбылской области.