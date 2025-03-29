28 марта сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК зарегистрировала землетрясение магнитудой 4.4, которое произошло на границе Казахстана и Китая, передаёт BaigeNews.kz.

Землетрясение случилось в 20:20 по времени Астаны. Эпицентр находился в 367 километрах северо-восточнее Алматы, прямо на стыке двух стран.

"Координаты эпицентра составляют 44.899° северной широты и 80.838° восточной долготы. Очаг залегал на глубине 5 км. Магнитуда события составила MPV 4.4, энергетический класс - 9.7", - говорится в сообщении.

На территории Казахстана землетрясение не ощущалось. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию в Жамбылской области.

Ранее мы сообщали, что 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты. Днем 28 марта повторные толчки почувствовали жители Жамбылской области.