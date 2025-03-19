Землетрясение вблизи Алматы: что произошло и как подготовиться?
10 шагов от МЧС, чтобы быть готовым к землетрясению.
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
108Фото: Global Look Press/Anton Luhr
19 марта в 16:40 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Очаг находился на территории Китая, в 301 км к югу от Алматы. Согласно данным специалистов, на территории Казахстана подземные толчки не ощущались, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС перечислили 10 простых шагов, как подготовиться к землетрясению:
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ! Это главное правило в любой чрезвычайной ситуации.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков. Лестничные пролеты могут оказаться слабыми местами в конструкции здания.
- Отойдите от окон, мебели, люстр. Стекла могут разбиться, а массивные предметы упасть.
- Найдите укрытие: лучшее место – в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение после прекращения толчков, если это безопасно.
- Отключите газ, воду и электричество, чтобы избежать пожара и утечек.
- Возьмите заранее подготовленный тревожный чемоданчик. В нем должны быть документы, деньги, вода, фонарик, аптечка.
- Держитесь подальше от зданий, электролиний и деревьев на улице.
- Будьте готовы к повторным толчкам. Вторичные подземные колебания могут быть опасны.
- Помогите пожилым людям и тем, кто нуждается в поддержке.
Сейсмологи напоминают, что Казахстан расположен в зоне сейсмической активности, поэтому важно регулярно проверять готовность к возможным ЧС.
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