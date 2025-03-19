  • 19 Марта, 18:14
  • BAIGENEWS

Землетрясение вблизи Алматы: что произошло и как подготовиться?

10 шагов от МЧС, чтобы быть готовым к землетрясению.

Сегодня, 17:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Global Look Press/Anton Luhr Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
108
Фото: Global Look Press/Anton Luhr

19 марта в 16:40 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Очаг находился на территории Китая, в 301 км к югу от Алматы. Согласно данным специалистов, на территории Казахстана подземные толчки не ощущались, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС перечислили 10 простых шагов, как подготовиться к землетрясению:

  1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ! Это главное правило в любой чрезвычайной ситуации.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков. Лестничные пролеты могут оказаться слабыми местами в конструкции здания.
  3. Отойдите от окон, мебели, люстр. Стекла могут разбиться, а массивные предметы упасть.
  4. Найдите укрытие: лучшее место – в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение после прекращения толчков, если это безопасно.
  6. Отключите газ, воду и электричество, чтобы избежать пожара и утечек.
  7. Возьмите заранее подготовленный тревожный чемоданчик. В нем должны быть документы, деньги, вода, фонарик, аптечка.
  8. Держитесь подальше от зданий, электролиний и деревьев на улице.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам. Вторичные подземные колебания могут быть опасны.
  10. Помогите пожилым людям и тем, кто нуждается в поддержке.

Сейсмологи напоминают, что Казахстан расположен в зоне сейсмической активности, поэтому важно регулярно проверять готовность к возможным ЧС.

Самое читаемое

Наверх