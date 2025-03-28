28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области. Акимат сообщает о наличии трещин в школе и больнице, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т.Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах – 2 балла.

По поручению акима области работает областной оперативный штаб.

Все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Сведений о пострадавших не поступало.

По предварительной информации, установлено наличие трещины на стене Дома культуры с. Каракыстак района Т.Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал. Информация о других объектах уточняется.

Глава региона Ербол Карашукеев выехал в Т.Рыскулова и Меркенский районы с целью ознакомления с ситуацией на местах.

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