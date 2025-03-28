Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент выявлены трещины стен в зданиях Меркенской центральной районной больницы, детского сада "Балдаурен" Меркенского сельского округа и на кухне жилого дома в селе Талдыбулак.

Установлено наличие трещин на стенах дома в селе Абай района Т. Рыскулова, в селе Жанатурмыс - 6 домов, в сельской школе, в Доме культуры села Каменка Каракыстакского сельского округа.

Специальная комиссия по поручению акима области проведет работу по оценке ущерба. В ее состав войдут представители Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.

Проведен визуальный осмотр объектов в районах.

Также ведется обследование автомобильных дорог республиканского значения Меркенского и Т.Рыскулова районов (5 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепроводов и 3 мостов). Обследовано 45 населенных пунктов.

По линии дежурной части организовано взаимодействие с МЧС Кыргызской Республики.

Водохранилища Чон-Какпа и Ортотокой работают в штатном режиме.

С жителями проведена разъяснительная работа, угрозы для здоровья и жизни населения нет.

Оперативный штаб продолжает мониторинг обстановки.

Отряды оперативного реагирования приведены в готовность, организовано круглосуточное дежурство.

Полиция и ДЧС принимают меры по обеспечению общественной безопасности.

Работает "горячая линия" по номеру 8(7262)51-35-75.

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области.

Позже акимат региона сообщил о наличии трещин в школе, больнице, Доме культуры.