Землетрясение в Жамбылской области: Спецкомиссия проведет работу по оценке ущерба
В районах уже проведен визуальный осмотр.
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Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты, передаёт BaigeNews.kz.
На данный момент выявлены трещины стен в зданиях Меркенской центральной районной больницы, детского сада "Балдаурен" Меркенского сельского округа и на кухне жилого дома в селе Талдыбулак.
Установлено наличие трещин на стенах дома в селе Абай района Т. Рыскулова, в селе Жанатурмыс - 6 домов, в сельской школе, в Доме культуры села Каменка Каракыстакского сельского округа.
Специальная комиссия по поручению акима области проведет работу по оценке ущерба. В ее состав войдут представители Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
Проведен визуальный осмотр объектов в районах.
Также ведется обследование автомобильных дорог республиканского значения Меркенского и Т.Рыскулова районов (5 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепроводов и 3 мостов). Обследовано 45 населенных пунктов.
По линии дежурной части организовано взаимодействие с МЧС Кыргызской Республики.
Водохранилища Чон-Какпа и Ортотокой работают в штатном режиме.
С жителями проведена разъяснительная работа, угрозы для здоровья и жизни населения нет.
Оперативный штаб продолжает мониторинг обстановки.
Отряды оперативного реагирования приведены в готовность, организовано круглосуточное дежурство.
Полиция и ДЧС принимают меры по обеспечению общественной безопасности.
Работает "горячая линия" по номеру 8(7262)51-35-75.
Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области.
Позже акимат региона сообщил о наличии трещин в школе, больнице, Доме культуры.
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