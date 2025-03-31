В Жамбылской области подсчитывают ущерб от недавнего пятибалльного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Осмотр повреждений идёт точечно, по сообщениям жителей сразу двух районов – имени Турара Рыскулова и Меркенского. Там был эпицентр двух землетрясений с интервалом в 12 часов. Люди говорили, что где-то упал потолок, у кого-то треснула стена. Таких звонков поступило свыше сотни. Однако после осмотра выяснялось, что повреждения несвежие. Многие, оказалось, решили воспользоваться моментом и исправить старые изъяны в своих жилищах. В итоге пока в списках на ремонт два детских сада, школа, сельская амбулатория, меркенская больница и 12 частных домов. А окончательные итоги проверки правительственной комиссии обещают обнародовать позже.

"Была проведена комплексная оценка с участием специалистов, представителей научно-исследовательского института и профильных госорганов. По итогам проведённого анализа будут приняты соответствующие решения", – сказал заместитель акима Меркенского района Ернар Абильдаев.

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. В регион прибыла правительственная рабочая группа.

Проведён визуальный осмотр объектов в районах, обследование автомобильных дорог республиканского значения Меркенского и Т.Рыскулова районов (5 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепроводов и 3 мостов). Обследовано 45 населённых пунктов.