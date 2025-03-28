После землетрясения в Жамбылской области на искусственных сооружениях разрушения не зафиксированы, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с поступившей информацией о землетрясении, произошедшем на территории области Жамбыл, дорожники провели визуальный осмотр состояния инфраструктуры в зоне возможного воздействия.

"А именно проверили состояние 5 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепроводов и 3 мостов в районах Мерке и Т.Рыскулова и убедились в безопасности движения транспортных средств", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области.

Позже акимат региона сообщил о наличии трещин в школе, больнице, Доме культуры.