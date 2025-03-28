Землетрясение в Жамбылской области: Дорожники осмотрели состояния мостов и транспортных развязок
Осмотр был на наличие трещин.
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
63Фото: КазАвтоЖол
После землетрясения в Жамбылской области на искусственных сооружениях разрушения не зафиксированы, передаёт BaigeNews.kz.
В связи с поступившей информацией о землетрясении, произошедшем на территории области Жамбыл, дорожники провели визуальный осмотр состояния инфраструктуры в зоне возможного воздействия.
"А именно проверили состояние 5 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепроводов и 3 мостов в районах Мерке и Т.Рыскулова и убедились в безопасности движения транспортных средств", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области.
Позже акимат региона сообщил о наличии трещин в школе, больнице, Доме культуры.