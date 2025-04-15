После недавнего землетрясения, ощутимого Жамбылской области, по поручению Премьер-министра была оперативно создана рабочая группа для оценки ущерба, передаёт BaigeNews.kz. Уже в день инцидента представители госорганов и специалисты выехали на места, где подземные толчки ощущались особенно сильно.

Как сообщил представитель комиссии, по итогам обследования было установлено, что 5 социальных объектов и 12 жилых домов требуют капитального ремонта. Некоторые здания, признанные аварийными, уже ранее находились в таком состоянии, однако после землетрясения в них появились новые трещины, что усилило риски для жильцов.

"Мы не можем предсказать, когда и где произойдут подземные толчки, - отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев - Однако, как и во многих странах, наши силы находятся в постоянной готовности. Мы регулярно проводим тренировки, отрабатываем сценарии реагирования и готовы оперативно действовать при необходимости".

Власти заверили, что в случае обострения ситуации все экстренные службы будут работать слаженно и без промедления. Пострадавшие районы продолжают находиться под наблюдением, а жильцам аварийных домов будет оказана необходимая поддержка.

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. В регион прибыла правительственная рабочая группа.

Проведён визуальный осмотр объектов в районах, обследование автомобильных дорог республиканского значения Меркенского и Т.Рыскулова районов (5 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепроводов и 3 мостов). Обследовано 45 населённых пунктов.