Землетрясение в Узбекистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

В 4:57 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 6 ноября в 4: 57 по времени Астаны (05 ноября, 22:57 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.