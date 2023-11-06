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Землетрясение в Узбекистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сегодня, 08:35
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Землетрясение в Узбекистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35
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В 4:57 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 6 ноября в 4: 57  по времени Астаны  (05 ноября, 22:57 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 1195 километрах на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 40.37 градуса северной широты 63.08 градуса восточной долготы. Глубина 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости", - сообщили сейсмологи.

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