Землетрясение в Турции: тело извлекли из-под завалов казахстанские спасатели

Спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в пострадавшем от землетрясения районе Ибрахимили в Турции. Они уже извлекли из-под завалов тело одного человека, передаёт BaigeNews.kz.

Спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты.

В первом случае - это шестиэтажный дом, находящийся под угрозой полного обрушения. По информации местных жителей, в доме могут оставаться люди.

На данный момент к оперативным поискам приступили кинологические расчеты, в случае обнаружения человека - собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.

Во втором случае - это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди.

"По оперативной информации, уже извлечено из-под завалов тело погибшего. Спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков", - уточнили в МЧС.

На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей.