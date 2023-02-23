Землетрясение в Турции: как казахстанцы проводили поисково-спасательные работы

Фото: МЧС РК

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям нашей страны Ибрагим Кульшимбаев сообщил подробности выполнения поисково-спасательных работ спасателями МЧС РК в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, к выполнению работ они приступили немедленно и проводили их в круглосуточном режиме. Были сформированы две бригады, в которые включили кинологические расчёты и медперсонал Центра медицины катастроф.

В целях преодоления языкового барьера посольство Казахстана привлекло десять волонтёров переводчиков.

"Первая группа обследовала два полностью разрушенных девятиэтажных дома, вторая – шестиэтажный дом, имеющий сильный наклон. Нужно отметить, что наклон был в разные стороны, и этот объект считался особо сложным. На месте была организована связь и полевой оперативный штаб. На момент прибытия на месте работали местные спасатели, добровольцы и волонтёры и наши спасатели", - рассказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, сложность проведения поисково-спасательных работ была в возможном обрушение здания. Это, в свою очередь, создавало высокий риск повреждения соседних зданий.

Также казахстанские спасатели по запросу местных коллег направлялись и на другие участки ведения работы.

"В результате оперативно принятых решений, высокой организации управления, профессионализма и дисциплинированности личного состава уже ночью 8 февраля из-под завалов девятого этажа была спасена женщина. Вместе с тем были извлечены и тела двух погибших", - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.

Он отметил, что были моменты, когда возникала необходимость оказания медицинской помощи и нашим спасателям. Это были легкие порезы, ушибы и другие травмы.

Казахстанские медики за время пребывания в Турции оказали помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям.

Фото: МЧС РК

Напомним, 17 февраля поисково-спасательные работы силами МЧС РК были завершены.