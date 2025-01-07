Землетрясение в Тибете: число жертв увеличилось до 53
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Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 53, а пострадавших - до 62, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Xinhua.
"Подтверждено, что 53 человека погибли и 62 получили ранения по состоянию на полдень вторника в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в уезде Дингри в городе Сигадзе в Тибетском районе в 9:05 утра вторника по пекинскому времени (6:05 по времени Астаны)", — говорится в сообщении агентства.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете на юге Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания и погибли люди.
Wow! Here's another look at the now Upgraded M7.1 #Earthquake from a Khumjung, #Nepal Live Cam moments ago. 🥴 #NepalEarthquake pic.twitter.com/qtVklIJa8e— LiveCamChaser (@LiveCamChaser) January 7, 2025
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