Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 53, а пострадавших - до 62, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Xinhua.

"Подтверждено, что 53 человека погибли и 62 получили ранения по состоянию на полдень вторника в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в уезде Дингри в городе Сигадзе в Тибетском районе в 9:05 утра вторника по пекинскому времени (6:05 по времени Астаны)", — говорится в сообщении агентства.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете на юге Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания и погибли люди.