Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 53, а пострадавших - до 62, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Xinhua.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете на юге Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания и погибли люди.

Wow! Here's another look at the now Upgraded M7.1 #Earthquake from a Khumjung, #Nepal Live Cam moments ago. 🥴 #NepalEarthquake pic.twitter.com/qtVklIJa8e