Поисково-спасательные работы продолжаются в столице Таиланда после разрушительного землетрясения в Юго-Восточной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bangkok Post.

Стихия, эпицентр которой находился в Мьянме, 28 марта нанесла серьёзный урон Бангкоку. На этой неделе спасатели обнаружили признаки жизни под руинами обрушившегося 30-этажного здания.

"Около 10 вечера спасатели крикнули в одно из отверстий в завалах — и услышали слабые крики о помощи. По всей видимости, голос принадлежал женщине", — цитирует Bangkok Post губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта.

Спасательные работы осложняются массивными бетонными плитами, которые блокируют доступ вглубь завалов. По словам губернатора, уже удалены три плиты общим весом около 60 тонн.

"Спасатели копают руками. Глубина около трёх метров, но всё в арматуре", — отметил он.

Ранее в Мьянме из-под завалов был спасён мужчина спустя более 100 часов после землетрясения. В Бангкоке десятки человек остаются под завалами, подтверждена гибель 15 человек.

В самой Мьянме, по последним данным, подтверждённым государственными СМИ, трагедия унесла жизни 3354 человек. Более 4800 человек получили ранения, около 200 числятся пропавшими без вести.