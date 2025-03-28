Землетрясение в Таиланде: есть ли среди пострадавших граждане Казахстана?
Обращений от казахстанцев после землетрясения в Таиланде не поступало.
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
161Фото: Athit Perawongmetha/REUTERS
В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало, передаёт BaigeNews.kz.
"По информации Посольства Казахстана в Таиланде, каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников, находящихся в этой стране, не поступало", — сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Напомним, что в Таиланде произошло мощное землетрясение, вызвавшее разрушения и панику среди местных жителей и туристов. Власти продолжают оценивать последствия и оказывать помощь пострадавшим.
Ранее мы сообщали, что землетрясение зарегистрировано в Жамбылской области.
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