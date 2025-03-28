В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало, передаёт BaigeNews.kz.

"По информации Посольства Казахстана в Таиланде, каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников, находящихся в этой стране, не поступало", — сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Напомним, что в Таиланде произошло мощное землетрясение, вызвавшее разрушения и панику среди местных жителей и туристов. Власти продолжают оценивать последствия и оказывать помощь пострадавшим.