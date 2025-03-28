  • 28 Марта, 16:56
  • BAIGENEWS

Землетрясение в Таиланде: есть ли среди пострадавших граждане Казахстана?

Обращений от казахстанцев после землетрясения в Таиланде не поступало.

Сегодня, 16:17
АВТОР
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Athit Perawongmetha/REUTERS Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: Athit Perawongmetha/REUTERS

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало, передаёт BaigeNews.kz.

"По информации Посольства Казахстана в Таиланде, каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников, находящихся в этой стране, не поступало", — сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Напомним, что в Таиланде произошло мощное землетрясение, вызвавшее разрушения и панику среди местных жителей и туристов. Власти продолжают оценивать последствия и оказывать помощь пострадавшим.

Ранее мы сообщали, что землетрясение зарегистрировано в Жамбылской области.

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