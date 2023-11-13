Землетрясение в Таджикистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

В 1:54 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение в Таджикистане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 13 ноября в 1: 54 по времени Астаны (12 ноября 19:54 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 671 километре на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 39.03 градуса северной широты, 71.12 градуса восточной долготы. Глубина 20 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет", - говорится в сообщении.





