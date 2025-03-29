Президент Казахстана Касым-Жомрт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев с глубоким сожалением воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Мьянме", — говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана выразил соболезнования Премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.

Также СМИ сообщали и о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Приостановлена работа всех аэропортов страны. В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих. Известно о сотнях погибших, их количество растёт.

По сообщениям информагентств, подземные толчки также ощущались в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават и семьям погибших в результате землетрясения.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.