Землетрясение в Индонезии: более 160 погибли и сотни пострадали

В результате землетрясения на острове Ява в Индонезии погибло по меньшей мере 162 человека, сотни пострадали. Об этом сообщил региональный губернатор Ридуан Камил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС .

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Его эпицентр был расположен в городе Чианджур в западной части острова, на глубине 10 километров.

Множество людей госпитализированы, многим приходится оказывать помощь прямо на улице. Спасатели продолжают поиски в надежде найти под завалами живых людей. Губернатор Западной Явы Ридуан Камил также заявил, что более 326 человек получили травмы и увечья. Он сказал, что число раненых и погибших, вероятно, будет расти, потому что в районе стихийного бедствия, в отдаленных его частях все еще находится много людей. Губернатор также сообщил, что более 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, и более двух тысяч домов получили повреждения.

Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням, многие дома здесь были небрежно построены - они превратились в груды мусора.