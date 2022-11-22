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  • Землетрясение в Индонезии: более 160 погибли и сотни пострадали
bbc.com Сегодня, 08:57
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Сегодня, 08:57
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Фото: bbc.com

Землетрясение в Индонезии: более 160 погибли и сотни пострадали

В результате землетрясения на острове Ява в Индонезии погибло по меньшей мере 162 человека, сотни пострадали. Об этом сообщил региональный губернатор Ридуан Камил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Его эпицентр был расположен в городе Чианджур в западной части острова, на глубине 10 километров.

Множество людей госпитализированы, многим приходится оказывать помощь прямо на улице. Спасатели продолжают поиски в надежде найти под завалами живых людей. Губернатор Западной Явы Ридуан Камил также заявил, что более 326 человек получили травмы и увечья. Он сказал, что число раненых и погибших, вероятно, будет расти, потому что в районе стихийного бедствия, в отдаленных его частях все еще находится много людей. Губернатор также сообщил, что более 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, и более двух тысяч домов получили повреждения.

Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням, многие дома здесь были небрежно построены - они превратились в груды мусора.

Толчки также ощущались в столице страны - Джакарте, в ста километрах от эпицентра. Здесь были эвакуированы люди из многоэтажных зданий.

Землетрясение началось в 13:21 по восточно-индонезийскому времени (12:21 по времени Астаны) в понедельник. Сотрудники офисов в деловом районе столицы, почувствовав толчки, бросились на улицы.

"Я работал в офисе и вдруг почувствовал, что подо мной затрясся пол. Я отчётливо чувствовал толчки. Я замер, чтобы понять, что происходит, но трясти стало ещё сильнее и это продолжалась некоторое время", - рассказал агентству Франс Пресс юрист Мэйэдита Валуйо.

В Индонезии землетрясения происходят достаточно часто - страна находится в зоне "огненного кольца" тектонической активности в Тихом океане. Так, в результате мощного землетрясения на острове Сулавеси в 2018 году погибло более двух тысяч человек.

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#происшествие #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:57
200
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