Землетрясение в Алматы: На горячую линию МЧС РК поступило свыше 70 звонков
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На телефоны "Горячей линии" МЧС РК поступил 71 звонок информационного характера, передает BaigeNews.kz.
Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 4 марта 2024г. в 11 час 22 мин 05 сек Алматинского времени (04 марта 2024г. в 06 час 22 мин 06 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от г. Алматы на территории Казахстана.
"Энергетический класс землетрясения 13.2, магнитуда MPV 6.1., координаты эпицентра 42.93° с.ш. 76.96° в.д., глубина 10 км", - говорится в сообщении.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.
После, также в Алматы произошли новые подземные толчки - афтершоки.
В связи с ситуацией в городе полиция Алматы переведена на усиленный режим работы.
Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.
Акиматом Алматы создан оперативный штаб.