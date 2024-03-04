Землетрясение в Алматы: На горячую линию МЧС РК поступило свыше 70 звонков

На телефоны "Горячей линии" МЧС РК поступил 71 звонок информационного характера, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 4 марта 2024г. в 11 час 22 мин 05 сек Алматинского времени (04 марта 2024г. в 06 час 22 мин 06 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от г. Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 13.2, магнитуда MPV 6.1., координаты эпицентра 42.93° с.ш. 76.96° в.д., глубина 10 км", - говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.

После, также в Алматы произошли новые подземные толчки - афтершоки.

В связи с ситуацией в городе полиция Алматы переведена на усиленный режим работы.

Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.

Акиматом Алматы создан оперативный штаб.